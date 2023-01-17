Фармацевтов будут штрафовать за продажу лекарств без рецептов - законопроект

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу рецептурных препаратов без рецепта. Предлагается штрафовать фармацевтов и должностных лиц на сумму до 20 тыс. руб., для юрлиц штраф составит до 200 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на сенатора, автора поправок Ирину Рукавишникову.

Сенатор отметила, что чаще всего нарушают закон фармацевты.

"Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда "страдал" и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов", – пояснила автор законопроекта.

Фармацевтов также будут наказывать отстранением от работы в аптеке на срок до одного года.