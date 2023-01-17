17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Комитет семей воинов Отечества заработал в Свердловской области

В Свердловской области к работе официально приступил Комитет семей воинов Отечества. Его деятельность направлена на поддержку семьям военнослужащих. Организация объединит в себе всю разностороннюю помощь, которую окружающие могут оказать близким мобилизованных и самом солдатам.

Как сообщает "Областная газета" со ссылкой на руководителя регионального комитета Наталью Гусеву, совместно с органами местного самоуправления и исполнительной власти области по заявкам военнослужащих уже собирается гуманитарная помощь. Помимо этого с семьями солдат ведутся разъяснительные работы, им оказывается юридическая помощь, в также помощь с получением положенных выплат.

"Мой муж выпускник Екатеринбургского артиллерийского училища, он офицер запаса. Конечно, когда пришла повестка, он пришел в часть, там были многие его однокурсники, ребята – офицеры. Понимаете, если Родина в опасности – кто кроме нас защитит ее", — рассказывает руководитель регионального комитета.

На данный момент в комитете формируется основной состав, однако работать его участники начали еще в прошлом году. Перед праздниками женщины уже приняли участие в акции "Нашим героям" и записали видеопоздравления для военнослужащих. В январе команда также вместе с областным отделением "Союза женщин России" собрали гуманитарный груз участникам спецоперации.

В дальнейшие планы входит создание общественного пространства, где семьи военных могли бы собираться и получать необходимую помощь. Последующий план работы обсудят 20 января на встрече актива КСВО с вице-губернатором Олегом Чемезовым.

Теги: комитет, семей, воинов, Отечества



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