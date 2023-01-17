В Нижневартовске произошел порыв газопровода

В Нижневартовске произошел порыв газопровода, снабжающего городскую котельную №3-А, расположенную в районе перекрестка улиц Северной и Интернациональной, котельную "Нижневартовскстройдеталь" и котельные №8, №8-А и №8-Б, расположенные в старой части города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, коммунальщики работают над устранением последствий аварии.

"Инцидент произошел накануне вечером. В связи с этим некоторые жители в новых микрорайонах города могли заметить незначительное снижение температуры горячей воды. Данные котельные работают на минимальном давлении газа. Тепло до потребителей подается в полном объеме. На данный момент место порыва инженерной коммуникации обнаружено. Обслуживающая организация "Нижневартовскгаз" приступила к ремонтным работам. Специалисты предприятия обещают закончить все мероприятия в течение дня. При необходимости сотрудники Управления теплоснабжения Нижневартовска перераспределят нагрузку среди всех котельных города и продолжат подачу тепла и горячей воды в жилые дома и социальные объекты", - говорится в сообщении.

В УТС подчеркнули, что в случае неблагоприятного развития событий они готовы перейти на резервный источник топлива – нефть. Однако такой сценарий считают маловероятным. В теплоснабжении надеются, что коллеги из "Нижневартовскгаз" оперативно устранят возникший инцидент.

Департамент ЖКХ администрации города ситуацию с порывом газопровода держит на контроле. Специалисты на месте следят за ходом работ.

По словам начальника отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения Романа Карпова, работы на месте аварии в районе колбасного завода осложняются болотистой местностью и близостью линий электропередач. Сейчас ведется отсыпка поступающей воды для вытеснения подхода непосредственно самой аварии, после чего будут выполнены сварочные работы.