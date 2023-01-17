Ждем от 2023 года много-много интересного – Нарышкин

Новая, единая линейка учебников истории для школы будет подготовлена к 2024 году, а учебник для старших классов по всеобщей истории и истории России будет подготовлен уже этой весной, сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, участвующий в разработке. Он добавил, что два курса будут синхронизированы.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что в вузах новый стандарт преподавания истории уже внедряется. "История сегодня стала полем битвы. Чтобы выйти из этого боя победителем, надо знать, какой история была на самом деле. Это касается всех, кто получает высшее образование: медиков, инженеров, всех будущих специалистов", - сказал он журналистам.

Нарышкин также заявил, что "наша страна в XX веке играла ключевую роль в антиколониальном движении", и эта часть истории тоже будет отражена в новых курсах и учебниках.

Что касается исторических событий начавшегося 2023 года, то глава РИО уверен – "мир находится в переломном моменте". "Мы во многом диктуем ритм движения мировых процессов. Ждем много-много интересного".