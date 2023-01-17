Мэрию города на Южном Урале через суд обязали провести капитальный ремонт тепловых сетей

Администрацию города Касли в Челябинской области через суд обязали провести капитальный ремонт тепловых сетей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

На территории города находятся в аварийном состоянии и требуют проведения капитального ремонта два участка тепловых сетей общей протяженностью около 1 км, через которые осуществляется теплоснабжение районной больницы и 33 жилых домов и зданий.

У администрации есть положительное заключение государственной экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта указанных участков тепловых сетей. Однако капремонт не выполнен.