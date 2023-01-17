17 Января 2023
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Спорт Пермский край
Фото: permkrai.er.ru

"Уралкалий" помог березниковской биатлонистке

Компания "Уралкалий" оказала финансовую поддержку спортивной школе "Летающий лыжник" для приобретения инвентаря для 17-летней биатлонистки Вероники Путиловой. На днях состоялось вручение винтовки юной спортсменке, об этом сообщает прикамское отделение "Единой России".

Параспортсменка входит в состав сборной России по лыжным гонкам и биатлону. В прошлом сезоне одержала три победы в первенствах России: одну в лыжных гонках и две в биатлонных дисциплинах. Из-за отсутствия собственной винтовки Веронике приходилось использовать на соревнованиях оружие команд из соседних регионов. Известно, что зачастую большую часть инвентаря спортсмены и их родители приобретают самостоятельно, за счет собственных средств, а когда речь идет о профессиональном спорте - все это оборудование стоит недешево.

"Уралкалий" откликнулся на инициативу депутата краевого заксобрания Андрея Силаева помочь спортсменке.

"Это не просто подарок, это необходимый и долгожданный для Вероники инвентарь для тренировок. Поэтому я рад, что наша компания смогла помочь юной спортсменке", - сказал Андрей Силаев, депутат Законодательного собрания Пермского края, директор по безопасности ПАО "Уралкалий".

Андрей Силаев вручает винтовку Веронике Путиловой(2023)|Фото: permkrai.er.ru

Уже в феврале в Березниках пройдет первенство России по лыжным гонкам и биатлону, где спортсменка с новым инвентарем будет представлять команду Пермского края.

Теги: Летающий лыжник, Уралкалий



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