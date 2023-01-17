Полковник свердловского Главка МВД нагрянула с проверкой в полицию Артемовского

Отдел полиции по Артемовскому району с рабочим визитом посетила врио начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области полковник Ольга Никитина. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, в мероприятии также приняли участие временно исполняющий обязанности руководителя отдела подполковник Олег Макаров и заместитель городского прокурора Ольга Горбунова. Выслушав доклад о состоянии дел в подразделении по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений и по укомплектованности служб, Никитина дала принципиальную оценку проделанной работе и поставила задачи на 2023 год по наиболее приоритетным направлениям деятельности.

"Коллектив ОВД Артемовского среди других подразделений гарнизона характеризуется, как стабильный. Он вошел в десятку лучших, занимая восьмое место. В отчетном периоде состояние оперативной обстановки на территории обслуживания характеризовалось снижением на 6,5% зарегистрированных преступлений. Увеличилось число раскрытых криминальных эпизодов. Благодаря предпринятым мерам удалось снизить кривую преступлений против собственности на 12,3%, в том числе краж чужого имущества на 5,3% и квартирных краж на 31,6%, в общественных местах на 8,3%, на улицах на 15,7%, и на 23,1% преступлений, совершенных несовершеннолетними", - отметил полковник Горелых.

Также полковник Никитина вручила медаль МВД России "За боевое содружество" представителю подразделения по охране общественного порядка майору полиции Александру Брюхову. А майор полиции Наталья Самочернова из службы дознания получила благодарность министра внутренних дел РФ.

"Еще одной важной целью приезда в Артемовский представителя центрального аппарата Главка было отдельно встретиться с молодыми сотрудниками, недавно поступившими на службу в органы внутренних дел. Важно знать уровень их духовно-нравственного и патриотического воспитания, как им передается опыт по раскрытию и расследованию преступлений, как осуществляется наставничество и решаются проблемы становления. Врио начальника УРЛС подробно рассказала о значении специальной военной операции для нашей страны, о том, что каждый житель Российской Федерации, в том числе сотрудники органов внутренних дел, должны на своем боевом посту, объединив усилия, делать все возможное для стабильности в нашем государстве и уверенности в завтрашнем дне", - резюмировал Валерий Горелых.