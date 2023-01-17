В Екатеринбурге отказались от жилой застройки части Уралмашзавода

Значительная часть производственной площадки Уралмашзавода, отданная изначально под жилую застройку, будет застроена иными промышленными объектами. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Речь идет об участке, который примыкает к проспекту Космонавтов. Ранее, в Генплане-2025 его предполагалось отдать под жилые дома, однако уже в Генплане-2045 эта территория числится как промышленная.

"Направление по замещению существующих неэффективных производственных территорий отражено в проекте генерального плана до 2045 года с учетом положения и концепции территориального развития городского округа-муниципального образования "город Екатеринбург" в Екатеринбургской агломерации, - рассказали в мэрии со ссылкой на главархитектуры, - Однако следует отметить, что территории УЗТМ необходимо анализировать на предмет ее разграничения на площадки, необходимые для полноценного функционирования предприятий, и территории, которые могут быть перепрофилированы под иные функции, в том числе музейные и туристические".

Там также добавили, что стабилизация данной территории в качестве промышленной на сегодняшний день кажется единственно верным решением.