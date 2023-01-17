Число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом выросло до семи

Число погибших при взрыве гранаты в здании бывшего Дома культуры в Белгородской области увеличилось до 7 человек.

Как сообщает "Интерфакс", обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Продолжаются поиски еще четырех человек.

Ранее сообщалось, что при взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения. По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.

Инцидент произошел 14 января в хуторе Тоненькое в Корочанском районе. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около четырех часов тушили пожарные.

Telegram-канал Baza писал, что взрыв устроил военнослужащий из Свердловской области. Якобы он взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными.