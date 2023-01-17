В Москве начали ограждать участок Троицкого леса

17 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Москва
Фото: vk.com/troitsk_les

В Москве начали ограждать участок Троицкого леса

В Москве в Троицком лесу 16 января началось огораживание участков. Якобы речь идет о вырубке и будущей застройке. Информация появилась в группе, посвященной защите леса.
Читайте также:

"Цель – поставить ограждение за два дня. Если забор будет установлен, этот участок леса будет уничтожен. Именно на этом участке в большом количестве обитают краснокнижные белки-летяги и многие другие животные. Лесные звери живут в дуплах и норах. В случае вырубки все они погибнут. Под уничтожение пойдут вековые деревья", - говорят защитники леса, призывая жаловаться на это, дабы попытаться отстоять деревья.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве в 2021-22 гг. разгорелось противостояние застройщиков и эко-активистов, выступавших против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады. После акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве 12 февраля 2022 г. были арестованы на две недели двое жителей района. Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Ещё троих участников суд оштрафовал на 4 тыс. руб. Также полиция совершила несколько рейдов по адресам людей, участвовавших в народном сходе. 12 января 2023 г. депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин заявил о том, что администрация города "хочет уничтожить остатки Троицкого леса". Политик сообщил о выданном департаментом природопользования разрешении на вырубку более 3,5 тыс. деревьев.

Ограждение участка Троицкого леса(2023)|Фото: vk.com/troitsk_les

Теги: Мосгордума, мэрия Москвы, Троицкий лес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2023 12:20 Мск В Москве разрешили вырубить 3,5 тысячи деревьев в Троицком лесу
Ранее 21.02.2022 14:51 Мск На Елену Янчук составили протокол из-за акции в Троицке
Ранее 21.02.2022 13:36 Мск Депутату Елене Янчук грозит арест за попытку отстоять интересы жителей в Троицком лесу
Ранее 21.02.2022 10:58 Мск В Москве задержали депутата гордумы Елену Янчук
Ранее 17.02.2022 19:50 Мск Журналисту Константину Семину светит "административка" за "митинг" в Троицком лесу
Ранее 17.02.2022 16:05 Мск Полиция устроила рейды по домам участников акции в защиту Троицкого леса
Ранее 14.02.2022 19:33 Мск В Москве арестованы защитники Троицкого леса
Ранее 13.02.2022 19:20 Мск В Москве прошёл народный сход защитников Троицкого леса
Ранее 12.02.2022 17:23 Мск В Новой Москве жестко задерживают защитников Троицкого леса
Ранее 08.02.2022 12:29 Мск В Троицком лесу возводят забор из профлиста вокруг вырубленной поляны
Ранее 06.02.2022 14:31 Мск "Нас готовы резать пилами". Народный сход в Троицком лесу посетил депутат Госдумы
Ранее 05.02.2022 16:44 Мск Защитники Троицкого леса строят баррикады


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети