В Москве начали ограждать участок Троицкого леса

В Москве в Троицком лесу 16 января началось огораживание участков. Якобы речь идет о вырубке и будущей застройке. Информация появилась в группе, посвященной защите леса.

"Цель – поставить ограждение за два дня. Если забор будет установлен, этот участок леса будет уничтожен. Именно на этом участке в большом количестве обитают краснокнижные белки-летяги и многие другие животные. Лесные звери живут в дуплах и норах. В случае вырубки все они погибнут. Под уничтожение пойдут вековые деревья", - говорят защитники леса, призывая жаловаться на это, дабы попытаться отстоять деревья.

Напомним, в Троицком лесу в Новой Москве в 2021-22 гг. разгорелось противостояние застройщиков и эко-активистов, выступавших против вырубки лесопарковой зоны ради строительства жилья и социальной инфраструктуры. Лесорубы спилили значительную часть деревьев на участке. В ответ защитники леса начали строить баррикады. После акции в защиту Троицкого леса в Новой Москве 12 февраля 2022 г. были арестованы на две недели двое жителей района. Суд признал активистов виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Ещё троих участников суд оштрафовал на 4 тыс. руб. Также полиция совершила несколько рейдов по адресам людей, участвовавших в народном сходе. 12 января 2023 г. депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин заявил о том, что администрация города "хочет уничтожить остатки Троицкого леса". Политик сообщил о выданном департаментом природопользования разрешении на вырубку более 3,5 тыс. деревьев.