17 Января 2023
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Общество В России
Фото: forumspb.com

Мурашко обвинил коронавирус в падении рождаемости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус повлиял на репродуктивное здоровье россиян.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине.

При этом он уверен, что необходимо и дальше колоть вакцины людям репродуктивного возраста.

Накануне.RU писало о том, что спустя 9 месяцев после начала массовой ковид-вакцинации новыми генными препаратами в России заметно упала рождаемость. Это случилось в марте, после чего рождаемость так и не восстановилась до предыдущих значений. В марте-октябре рождаемость упала на 8% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, притом что год назад аналогичный показатель был всего минус 0,5%. Опубликованные на днях данные за ноябрь подтвердили эту тенденцию - снижение снова на 8%.

Статистические данные дают основания для постановки вопроса о влиянии новых генных вакцин на способность к деторождению, но он не поднимается. Ранее многие эксперты призывали внимательно изучить последствия генных препаратов. Академик РАН микробиолог Виталий Зверев неоднократно заявлял, что отдаленных последствий их применения никто не знает, так как раньше они не использовались.

Теги: рождаемость, коронавирус, вакцинация



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