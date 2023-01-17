Мурашко обвинил коронавирус в падении рождаемости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус повлиял на репродуктивное здоровье россиян.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия", - говорится в приветствии Мурашко участникам Международного конгресса по репродуктивной медицине.

При этом он уверен, что необходимо и дальше колоть вакцины людям репродуктивного возраста.

Накануне.RU писало о том, что спустя 9 месяцев после начала массовой ковид-вакцинации новыми генными препаратами в России заметно упала рождаемость. Это случилось в марте, после чего рождаемость так и не восстановилась до предыдущих значений. В марте-октябре рождаемость упала на 8% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, притом что год назад аналогичный показатель был всего минус 0,5%. Опубликованные на днях данные за ноябрь подтвердили эту тенденцию - снижение снова на 8%.

Статистические данные дают основания для постановки вопроса о влиянии новых генных вакцин на способность к деторождению, но он не поднимается. Ранее многие эксперты призывали внимательно изучить последствия генных препаратов. Академик РАН микробиолог Виталий Зверев неоднократно заявлял, что отдаленных последствий их применения никто не знает, так как раньше они не использовались.