В Салехарде мужчина и женщина погибли во время пожара в балке

В Салехарде при тушении пожара в оборудованном под жилое помещение балке обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пожар произошел сегодняшней ночью. Салехардским межрайонным следственным отделом организована проверка по факту случившегося. На месте работают следователи и следователь-криминалист.

"В настоящее время следствием установлены личности погибшей женщины, 1976 года рождения и мужчины 1970 года рождения. С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и гибели людей назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.