17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Школу Екатеринбурга дважды дезинфицировали из-за случая туберкулеза у ученика

В одной из школ Екатеринбурга выявлен случай заболевания туберкулезом. Информацию об этом подтвердили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщается сегодня в официальном Telegram-канале ведомства, заболевание туберкулезом (без выделения бактерий во внешнюю среду) было зарегистрировано в конце декабря 2022 года. Заразу нашли у одного из учеников.

"Специалисты Северного Екатеринбургского теротдела управления Роспотребнадзора провели эпидрасследование. По месту учебы ребенка выдано предписание о проведении дополнительных санпрофмероприятий, в том числе, о проведении дезинфекции и осмотра контактных детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обработка в школе была проведена дважды – в декабре 2022 года и январе 2023 года. В Роспотребнадзоре призвали уральцев беречь свое здоровье и своевременно проходить профилактические обследования на туберкулез.

Теги: школа, туберкулез, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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