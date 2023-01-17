Арестович заявил, что ошибся с выводами о взрыве дома в Днепре

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои слова о причинах взрыва жилого дома в Днепре.

"Я совершил серьезную ошибку, приношу свои извинения пострадавшим, жителям Днепра и украинцам. Взрыв был один, ракета была одна", - сказал Арестович в одном из прямых эфиров.

При этом он заявил, что эта ошибка не стоила той волны, которая была поднята. По мнению Арестовича, для разгона темы была использована ботосеть.

Ранее советник офиса президента Украины заявил, что разрушение дома могло быть следствием работы украинской системы ПВО. Однако позже он добавил, что это лишь версия его знакомого военного.