В Челябинске выберут застройщиков для комплексного развития двух территорий

В Челябинске 26 января состоятся два аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий в Советском и Тракторозаводском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о комплексном развитии территории жилой застройки общей площадью 1,18 га в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе. Начальная цена — 614,7 тыс. рублей. В Тракторозаводском районе представлена территория площадью 2,58 га в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан. Начальная цена — 1,6 млн рублей.

Заявки будут принимать до 23 января.