17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Франк Герфорт / instagram.com/frank_herfort / instagram.com/nytimes

Стоимость проезда в метро Екатеринбурга повысят до 33 рублей

Стоимость проезда в метро Екатеринбурга может увеличиться до 33 рублей. Проект постановления о повышении тарифа опубликовала Региональная энергетическая комиссия.

"Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - предельный максимальный тариф) в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа)", - говорится в документе.

Как сообщает РБК, теперь решение должно принять правительство Свердловской области. Планируется, что тариф будет утвержден на ближайшем заседании, он начнет действовать через 10 дней после принятия постановления.

В настоящее время стоимость проезда в метро составляет 32 рубля.

Теги: Екатеринбург, метро, проезд



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