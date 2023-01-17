УПЦ "обеспокоилась" тем, что Россия намерена ее защищать

УПЦ демонстративно дистанцировалась от РПЦ, заявив, что "обеспокоена" тем, что Россия намерена ее защищать. Так в Отделе внешних церковных связей УПЦ прокомментировали сообщение, что Россия запросила специальное заседание Совета безопасности ООН на 17 января относительно ситуации, сложившейся вокруг УПЦ.

"В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую Православную Церковь", — подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Однако в УПЦ открестились от этой инициативы. Более того, там обеспокоены самой попыткой России защитить Церковь.

"УПЦ на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну. Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об УПЦ поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения", - говорится в заявлении пресс-службы УПЦ.

Также Россию обозвали "государством-агрессором", использующим религиозную политику "нашего государства" (Украины) в собственных интересах.

Напомним, украинский режим с декабря резко усилил гонения на УПЦ. В ряде городов местные власти запретили УПЦ, а в Раду внесен законопроект о ее фактическом запрете и отъеме храмов в пользу раскольников. Часть храмов Киево-Печерской лавры уже отобрана и передана раскольникам. То же самое, по словам властей, ожидает остальную часть, а также Почаевскую и Святогорскую лавры. Во всех регионах идут обыски в храмах и монастарях, а глава режима Владимир Зеленский начал вводить санкции против неугодных священнослужителей и лишать их гражданства. При этом УПЦ официально подчеркивает свою солидарность с режимом и русофобскую ориентацию, заявляя о поддержке боевиков, передаче им помощи и т.д.

С точки зрения церковной УПЦ сделала шаг к собственному впадению в раскол, когда под давлением политических обстоятельств без обсуждения с паствой и вопреки томосу патриарха Алексия II о даровании самоуправляемого статуса быстро приняла не согласованные с РПЦ изменения в свой устав о "полной самостоятельности и независимости". Хотя об автокефалии заявлено не было, фактически УПЦ позиционирует себя как автокефальная церковь, чего ей никто не предоставлял. РПЦ продолжает рассматривать УПЦ как свою каноническую часть, хотя этот вопрос не педалируется. Патриарх Кирилл заявил в конце мая, что "мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа".

Эксперт по религиозно-политическим вопросам Александр Вознесенский возмущен более чем странной позицией УПЦ и считает, что националистическое крыло УПЦ, продавившее недавние изменения в устав, согласно с ее ликвидацией режимом, который оно поддерживает.

"Спустя год откровенных репрессий в УПЦ не только никуда не обращались за помощью, но и крайне возмутились тем, что проблему хоть кто-то попытался поднять в ООН", - написал он.

Интересно, что советник офиса Зеленского и главный военный спикер украинского режима Алексей Арестович заявил о том, что власти ведут неадекватную и политику в отношении Церкви.