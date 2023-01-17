Потепление на Урале не привело к таянию льда на крещенских купелях

Сильное потепление, которое пришло на Средний Урал, никак не отразилось на подготовке к крещенским купаниям – лед на купелях не растаял и по-прежнему прочный. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС по Свердловской области Алексей Морозов.

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По его словам, с 22 часов 18 января и до 24 часов 19 января за качеством льда на региональных купелях будут следить сотрудники МЧС.

"При малейшем сомнении в безопасности сразу будут приниматься соответствующие меры", - сообщил Морозов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он уточнил, что нынешние перепады температур не повлияли на качество льда.

"Обследования 54 водоемов, которые задействованы в данных мероприятиях, показали, что лед там от 35 сантиметров и больше. Это достаточно безопасно", - заверил представитель МЧС.

Напомним, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни на Среднем Урале ожидается самая настоящая мартовская погода.