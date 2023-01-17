В ДНР подтвердили освобождение Соледара

Напомним, вечером 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил , что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. Позже Минобороны отчиталось о взятии Соледара, отметив особую роль ВДВ.

"На территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", - заявил штаб в своем Telegram-канале.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили о том, что Соледар освобожден российскими войсками.





