17 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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В ДНР подтвердили освобождение Соледара

В штабе территориальной обороны ДНР заявили о том, что Соледар освобожден российскими войсками.
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"На территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", - заявил штаб в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 11 января руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что территория города Соледар полностью освобождена от подразделений Вооруженных сил Украины. Позже Минобороны отчиталось о взятии Соледара, отметив особую роль ВДВ.

Теги: Соледар, ДНР, освобождение



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