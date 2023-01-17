В Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины повреждены ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны Украины.

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается", - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщал о том, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, говорится в ночной публикации губернатора.