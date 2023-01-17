СФ может рассмотреть кандидатов на пост главы Счетной палаты на первом в 2023 году заседании

На первом в этом году пленарном заседании (25 января) Совет Федерации может рассмотреть кандидатуру на пост главы Счетной палаты России, пишут "Ведомости" со ссылкой на неназванные источники. При этом в самой палате отмечают, что вопрос пока в повестке не стоит, а кандидатуры потенциальных председателей не согласованы, не внесены на рассмотрение президенту.

Кресло председателя СП остается вакантным с конца ноября 2022 года, когда его покинул Алексей Кудрин.

По закону Совет Федерации должен предложить президенту не менее трех кандидатов на пост главы Счетной палаты.

Источники издания говорят, что сейчас обсуждается широкий круг кандидатов. К нему относят и зампреда Госдумы Александра Жукова, и председателя думского комитета по бюджету Андрея макарова, и министра юстиции Константина Чуйченко. В самом Совете Федерации есть потенциальный претендент – глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов.