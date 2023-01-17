17 Января 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Рябцева обратилась в Генпрокуратуру из-за фейковой страницы "ВКонтакте"

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову из-за фейковой страницы в социальной сети "ВКонтакте". По словам парламентария, неизвестные оставляют в различных сообществах от ее лица провокационные комментарии, что может негативно сказываться на ее образе.

Рябцева рассказала, что 14 января ее команда обнаружила фейковую страницу "Жанна Рябцева" (на данный момент уже заблокирована), которая полностью повторяла оригинальную страничку депутата.

"Комментарии от моего имени с фейкового аккаунта имели резко негативный контекст. Считаю, что действия злоумышленников были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, публичное распространение заведомо ложной информации. Уважаемый Игорь Викторович, с учетом повышенного интереса граждан к работе депутатов Государственной думы ВС РФ считаю, что подобные информационные атаки должны стать предметом тщательного расследования и прокурорского реагирования", - написала Рябцева в своем обращении.

Она также попросила Краснова провести соответствующую проверку.

Теги: Генпрокурор, Рябцева, ВКонтакте, фейк



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