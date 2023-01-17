Уральский священник призвал не заваривать чай или кофе на святой воде

Святую воду, набранную в канун праздника Крещения, не стоит использовать для заварки напитков. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин.

По его словам, святую воду можно будет набирать в храмах после завершения службы 18 января. Также она будет освящаться и в сам праздник 19 января.

"Хотел бы напомнить, что брать святую воду десятками литров не рекомендуется. К сожалению, у нас так бывает, что всего нужно побольше. Но нужно понимать, что некоторые храмы, не имеющие своей скважины, заготавливают воду, привозя ее в емкостях, чтобы хватило всем. Лично мне в течение года хватает одной бутылочки – одного литра", - рассказал уральский священник.

Он подчеркнул, что "10, 20 или 150 литров брать не надо".

"И тем более не надо варить из нее суп, заваривать чай или кофе. Это не есть правильно и будет неблагочестивым отношением", - добавил отец Даниил.

Напомним, что в этом году на Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей.