17 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Тюменские полицейские нашли живодера, изрубившего собаку топором

В Тюмени полицейские установили личность живодера, изрубившего собаку топором, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"В отношении 40-летнего жителя города Тюмени возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. По предварительным данным, находясь в своей квартире, он нанес топором телесные повреждения собаке. После чего выбросил ее в мусорный бак", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 января, в доме по ул. Бориса Щербины. В мусорном контейнере в двойном пакете найдена небольшая собака с разрубленной головой. Животное доставили в клинику. Пес перенес операцию. Ветеринары продолжают лечение.

По этическим соображениям мы не можем опубликовать снимки пострадавшего животного. Собаке дали кличку Оскар.

Тюменцы создали петицию с требованием наказать живодера.

Теги: собака, оскар, живодер



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