17 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

СМИ: У регионов возникли вопросы к законопроекту о монополии "Почте России" на доставку пенсий

Рассмотрение во втором чтении законопроекта о монополизации "Почтой России" доставки пенсий наличными пока откладывается. Регионы высказывают недовольство и вносят поправки, которые авторы документа вынуждены будут рассмотреть, пишут "Ведомости". Пока не известно, когда парламент вернется к рассмотрению законопроекта, возможно, это произойдет в феврале или марте.

Законопроект активно лоббируют "единороссы" Андрей Турчак и Александр Хинштейн. Последний разразился накануне критикой в адрес критиков монополизации. Впрочем, ничего нового в его тезисах не было.

Хинштейн пренебрежительно назвал критику "набросами" и предположил, что это противодействие со стороны альтернативных доставщиков пенсий – им, мол, жалко терять прибыли. Он в очередной раз обвинил их в желании работать только на прибыльных "участках", тогда как "Почта России" вынуждена доставлять пенсии в самые дальние уголки страны, теряя на этом огромные деньги. Также депутат ссылается на недобросовестность "альтернативщиков" (но при этом не приводит статистику инцидентов с участием таких доставщиков, фраза "уже не раз были ситуации" из уст парламентария не звучит убедительно).

"Почта России" благодаря законопроекту может стать монополистом и получить 1,5 млн новых клиентов. Комментариев Федеральной антимонопольной службы по поводу законопроекта в общественном поле пока не было.

Теги: почта россии, монополия, александр хинштейн



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Ранее 16.01.2023 20:00 Мск Хинштейн вступился за "Почту России", для которой готовят монополию на доставку пенсий
Ранее 13.10.2022 16:29 Мск "ЕР" внесла в Госдуму законопроект об установлении монополии "Почты России" на доставку пенсий


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