Рогов сообщил о подготовке ВСУ к обороне в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о том, что ВСУ приступили к возведению фортификационной линии в регионе.

"Если, буквально еще до недавних пор, противник готовился к наступлению, то сейчас их тактика резко изменилась", - сказал он РИА Новости.

По словам Рогова, украинская сторона начала готовиться к обороне. "В срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения", - рассказал он.

Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил часть сил с этого участка фронта на восточное направление, в район Соледара и Артемовска.