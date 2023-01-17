Суд оставил под арестом замглавы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд оставил под арестом заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сторона защиты просила избрать домашний арест. Чиновник пробудет под стражей до 13 февраля.

По версии следствия, обвиняемый совместно с директором муниципального предприятия в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.