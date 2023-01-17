В Нефтеюганске произошел пожар на центральном продуктовом рынке

В Нефтеюганске произошел пожар на центральном продуктовом рынке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

Сообщение о возгорании по адресу ул. Сургутская, д.1/18 поступило пожарным в 09.56.

"На момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения в 09.58 наблюдалось горение трех павильонов. В 10.10 - локализация, в 10.16 - ликвидация открытого горения на площади 200 кв.м. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. К тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники", - пояснили в МЧС.

Причины пожара выясняются.