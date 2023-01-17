Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО старшине

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России (посмертно) старшине Алмазу Сафину.

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба Кремля.

Сафин во время наблюдения в одном из боев первым заметил выдвижение резервов противника, своевременно подал команду подчиненным на открытие огня, доложив об этом командиру роты, "чем упредил вражеские действия и попытку внезапного нападения, что позволило своевременно обороняющимся занять свои позиции".

В бою Сафин из личного оружия уничтожил пять украинских военных, пишет РИА Новости. Не достигнув успеха в ходе попытки внезапной атаки, противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Старшина получил тяжелое осколочное ранение, но, не оставив позиций, продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям неонацистов. После сражения Сафин умер от полученных ран.