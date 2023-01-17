Митрополит Евгений предупредил о мошенниках, просящих от его имени деньги на съемки

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предупредил о мошенниках, звонящих свердловчанам от его имени. Злоумышленники звонят с неизвестного номера и просят денег на приезд съемочной группы или создание фильма. Владыка заявил, что никаких съемок не ведется, а Епархия или он лично никому с такого рода просьбами не звонят.

"Никогда не перечисляйте никаких денег. Даже на "мою" банковскую карту! Искренне сочувствую тем, кого уже обманули. Кто-то потерял немалые суммы…При любых сомнениях звоните в приемную Екатеринбургской епархии, пишите на почту. Берегите себя и свои средства! А мошенники должны сидеть в тюрьме", - написал митрополит в своих социальных сетях.

Напомним, что это уже не первый раз, когда от имени владыки уральцам поступают сомнительные звонки. В апреле 2021 года злоумышленники позвонили знакомой священнослужителя и руководителю достаточно крупного и высокотехнологичного предприятия Свердловской области, попросив 9 тыс. руб. Позже аналогичная просьба поступила и руководству знакомой митрополита в Москву.

В августе того же года неизвестные начали обзванивать монастыри и епархии по всей России под предлогом финансового содействия съемкам для телеканала "Спас".