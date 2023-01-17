Россия останется без одежды и обуви от Michael Kors

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок товаров в Россию. На месте официальных магазинов бренда будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в страну тот же дистрибьютор – компания BNS Group.

Первой точкой, открывшейся на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ "Мега Теплый Стан". О том, что товары под этим брендом больше не будут продавать в России, "Известиям" рассказали два источника на рынке консалтинга и подтвердили продавцы официальных магазинов марки. Не привозят товар Michael Kors с прошлого года и в обувную сеть "Рандеву". В магазинах убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".