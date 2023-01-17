В Нижневартовске возле обрушившегося дома произошел обвал грунта

В Нижневартовске произошел обвал грунта рядом с обрушившейся пятиэтажкой по ул. Мира 6А.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, со ссылкой на управляющую компанию ПРЭТ-3, 9 января поступила заявка от жителей о переливе воды из канализационного люка у дома 8а по ул. Мира (со стороны первого подъезда). Специалисты выехали на место и устранили неисправность, однако произошло размывание верхнего слоя грунта.

В настоящее время опасный участок огорожен. Сегодня планируется подсыпка грунта.

На вопрос о состоянии соседних жилых домов в мэрии ответили, что экспертиза еще идет. О ее результатах в администрации города пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, взрыв в доме на улице Мира, 6а произошел 4 декабря прошлого года. В результате обрушилась часть здания, погибли девять человек. Было возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией следствия является взрыв газового баллона в одной из квартир. В конце 2022 г. пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске был официально признан подлежащим сносу.