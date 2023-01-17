В Челябинской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 48%

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 48,8%, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослого населения эпидпорог превышен в 2,3 раза, среди школьников и детей 3-6 лет – ниже эпидемического порога, детей до 3 лет – соответствует уровню эпидемического порога.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 48,2%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам населения: среди взрослых на 58,9%, среди детей школьного возраста – на 83%, среди детей 3-6 лет – на 49,6%, среди детей 0-2 лет – на 35,2%.