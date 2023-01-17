На спецоперации погиб еще один свердловчанин

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Североуральского городского округа Юрий Удовица. Об этом сообщает пресс-служба администрации Североуральского городского округа.

Юрий работал монтажником-высотником, а в сентябре был мобилизован. Он погиб в зоне СВО при исполнении своего воинского долга. Прощание состоится 18 января в 11.00 в ДК "Горняк" п. Калья.

"От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами", - добавили в администрации.