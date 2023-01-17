Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины Артема Усса

Суд в Италии запросил у США дополнительные доказательства вины задержанного российского предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Рассмотрение запроса на его экстрадицию перенесено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена команды адвокатов защиты Александра Суржина.

Причиной данных решений являлось отсутствие материальных и процессуальных гарантий со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, также повлияло то, что в случае экстрадиции Усс может быть приговорен к пожизненному заключению, поскольку максимальный срок, который ему грозит, составляет 75 лет.

Еще одной причиной стало отсутствие должного обоснования обвинения, в соответствии с нормами национального и международного права.

Ранее Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию. Наряду с США запрос об экстрадиции Усса также направила российская сторона. Решение по этому вопросу отложено, поскольку адвокаты Усса в настоящее время выясняют, по каким статьям и в каких условиях будет судиться их подзащитный в случае выдачи США.

По мнению защиты, в будущем американская сторона может использовать сына красноярского губернатора для обмена на одного из арестованных в РФ граждан США.

Американские власти обвиняют Усса в уклонении от санкций, а также в отмывании денег.