Екатеринбург определился с 5-кой парков, которые поборются за благоустройство в 2024 году

В Екатеринбурге завершилось голосование по выбору парков, за благоустройство которых горожане будут отдавать свои голоса. Преображение одной из территорий начнется в 2024 году. Ранее за эту возможность сражались Парк Преображенский в Академическом и Летний парк "Уралмаш".

Как рассказала председатель Комитета благоустройства местной администрации Тамара Благодаткова, всего в голосовании приняло участие 29 тыс. 323 екатеринбуржца. Все они голосовали либо за уже предложенные мэрией территории, либо предлагали свои. Накануне голосование было завершено. В пятерку лидеров вошли:

Парк имени Чкалова - 46%. Благодаткова отметила, что хоть парк и поддерживают в чистоте, однако с момента застройки самого микрорайона, в нем ничего толком не меняли.

Парк им. 50-летия ВЛКСМ - 43%. По парку уже готова проектная документация. На территории предполагается обустроить зоны для спортивной активности.

Летний парк "Уралмаш", набравший 1 тыс.350 голосов.

Бульвар по ул. Титова, который также служит и транзитом для пешеходов. Возле него расположено много школ, однако учащимся совершенно нечего там делать - помимо лавочек на территории ничего нет.

Парк Энгельса набрал всего 310 голосов. По словам Благодатковой, этот парк каждый раз набирает мало голосов, несмотря на то, что ежегодно в мэрию поступают обращения горожан по его благоустройству. В связи с этим проектная документация по территории уже готовится.

Голосование, где определится победитель, пройдет с 15 апреля по 30 мая. За это время мэрия подготовит предложения по благоустройству каждого из объектов. Что касается остальных территорий, предложенных горожанами для благоустройства, их город будет постепенно улучшать за счет средств бюджета и инвесторов.



"По каким-то предложениям будут вестись дополнительные наработки, как раз как мы получали по Парку 50-летия ВЛКСМ. Если какой-то объект не войдет, то мы уже начнем что-то с ним делать. У нас такой опыт есть - очень много было обращений по парку на Бардина, Чкалова, Громова. Жители также обращались, что там ничего нет. Мы другим способом, другими возможностями, которые находим в рамках нашего бюджетного финансирования выполнили полностью освещение, привлекли спонсоров, которые сделали там спортивную площадку. Теперь думаем, как привлечь спонсоров для того, чтобы развить детскую площадку для отдыха детей. Поэтому да, будем работать и такими способами в том числе. Мы не будем бросать все объекты", - заявила Благодаткова.

Напомним, в прошлом году летний парк "Уралмаш" проиграл "Преображенскому парку" в Академическом в городском голосовании за благоустройство, однако собрал рекордные 100 тыс. голосов, которые привлекли внимание общественности и за пределами Свердловской области. Из-за такого резонанса администрация Екатеринбурга пошла навстречу общественникам и глава города лично распорядился выделить на проект 6 млн рублей.

Недавно летний парк "Уралмаш" и его благоустройство перешли в управление ЦПКиО им. Маяковского.