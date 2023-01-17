В Екатеринбурге осужден разбойник, в бегах сменивший фамилию и гражданство

В Екатеринбурге осужден мужчина, который совершил разбой в 2012 году. Он находился в бегах около 10 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ночь на 4 декабря 2012 года уралец с двумя подельниками приехал к дому по улице Амундсена вместе с их общим знакомым. Злоумышленники пригрозили ему насилием, после чего тот показал место проживания будущих жертв и пнул по колесам автомобиля, чтобы сработала сигнализация.

После этого нападавшие, у которых был с собой макет автомата, зашли в подъезд и встретили потерпевших, которые вышли из квартиры на звук сигнализации. Заведя их обратно, налетчики потребовали денег, отобрали банковскую карту, узнали пин-код и затем в банкомате сняли более 150 тысяч рублей и 100 долларов. Также из квартиры ими были похищены планшет, три сотовых телефона и портативный компьютер. Затем разбойники скрылись.

Вскоре двое подельников были задержаны, а третий скрылся и находился в розыске. Как отметили в прокуратуре, за это время он сменил фамилию и даже получил гражданство другой страны. Но в конечном итоге и его удалось задержать.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему семь лет в колонии строгого режима. Что касается его подельников, то еще в 2013 году каждый из них получил по семь лет "строгача".