17 Января 2023
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Армия и ВПК
Фото: t.me/mod_russia

Шойгу съездил в зону СВО и посетил штаб группировки "Восток"

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в зоне СВО. Он посетил штаб группировки войско "Восток".

"На командном пункте группировки "Восток" Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Шойгу посмотрел, как обеспечиваются войска, как организована фортификационная работа, как размещается личный состав в полевых условиях, как работают медицинские и тыловые подразделения.

Министр поблагодарил военных и вручил им государственные награды: "Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы".

Теги: сергей шойгу, сво, проверка



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