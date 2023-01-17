Губернатор Югры встретилась с Андреем Трубецким: Сургутский район - лидер среди муниципалитетов региона

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с главой Сургутского района Андреем Трубецким высоко оценила развитие муниципалитета. Среди высоких показателей развития – лидерство по переселению жителей из аварийного жилья. Кроме того, Сургутский район стал единственным из муниципалитетов Югры, принявшим участие в реализации федеральной программы по переселению из фенольного жилья.

Только за 2022 г. на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района потрачено 1,9 млрд руб., что почти вдвое больше, чем в 2021 г. Куплено 564 квартиры. Что касается фенольного жилья, в декабре 2022 г. для переселения из него купили 50 квартир. Первые несколько семей перед Новым годом уже отметили новоселье. Количество многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков, сократилось на 152 семьи, из них 135 получили денежную компенсацию за земельный участок на сумму 128 млн. руб.

"Актуальным остается в Сургутском районе обеспечение граждан жильем. В том числе тех, кто имеет право на внеочередное получение жилья, - дети-сироты, граждане, живущие в аварийном жилом фонде. Спасибо вам большое, потому что Сургутский район – лидер, один из лидеров среди муниципалитетов региона, последовательно и результативно занимающихся этим вопросом", - сказала во время встречи с Андреем Трубецким Наталья Комарова.

Отдельно она поблагодарила Сургутский район за участие в пилотном федеральном проекте по обеспечению жильем жителей фенольного фонда.

"Команда Ханты-Мансийского автономного округа и Российской Федерации на вас понадеялась, и вы справились с этим проектом, в конце года, в сжатый срок, с новыми требованиями и условиями, справились и смогли реализовать этот проект", - сказала Комарова.

Андрей Трубецкой поблагодарил губернатора за "понимание главной проблемы Сургутского района".

"Несмотря на то, что район закрыл адресную федеральную программу переселения до 2017 г., не оставляете нас и помогаете. При плане 60 тыс. кв. м ввода жилья введено 91 тыс. Это абсолютный рекорд за всю историю Сургутского района", - сказал Трубецкой.

Наталья Комарова отметила достижения муниципалитета в реализация проектов на условиях концессии и попросила поделиться своим опытом и предложениями – Сургутский район первым в Югре заключил концессионное соглашение на строительство школ. К слову, в 2022 г. в районе введены две школы на 1,1 тыс. мест каждая (в Нижнесортымском и Солнечном). Также темой разговора главы района и губернатора стали достижения в сфере ЖКХ. Сургутский район активно участвует в инфраструктурных проектах по улучшению качества коммунальных услуг для населения. Для этого привлекает средства не только регионального бюджета, но и федерального.

Добавим, бюджет Сургутского района в 2022 г. составил 15,83 млрд руб., что на 2,6 млрд больше, чем в 2021 г. Количество жителей района за год увеличилось на 800. Рождаемость выше смертности в 2,2 раза. Сургутский район – треть всего промышленного производства Югры или 1,9 трлн руб.