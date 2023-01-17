В Челябинской области контрактника приговорили к 5 годам колонии за дезертирство

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В мае 2022 года рядовой не явился к месту службы в Чебаркуле, а убыл в Челябинск, тем самым совершив самовольное оставление места службы. Он знал, что с 21 сентябре на территории России была объявлена частичная мобилизация, но продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял. Его задержали 29 сентября сотрудники полиции и доставили в военную комендатуру.

Мера пресечения военнослужащему изменена с наблюдения командования воинской части на заключение под стражу.