Для производства перспективного авиадвигателя пермские предприятия построят новые корпуса

"ОДК — Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель" получили разрешения на строительство зданий, которые будут задействованы в производстве перспективного двигателя ПД-35, сообщает "Ъ".

"ОДК-ПМ" построит механический корпус для производства опытной партии двигателя этого типа. Он разместится на существующей производственной площадке предприятия. "ОДК-Авиадвигатель", в свою очередь, намерено возвести корпус для хранения легкогабаритной оснастки, а также деталей и составных единиц ПД-35.

Как сообщало Накануне.RU, правительство дополнительно выделит 44,6 млрд рублей на разработку и производство авиадвигателя ПД-35. Моторы ПД-35 планируется устанавливать на перспективные широкофюзеляжные дальнемагистральные и тяжелые транспортные самолеты, такие, как МС-21. Двигатель должен быть готов к 2027 году.