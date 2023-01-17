17 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Не прошло и года: в Нижнем Тагиле вновь собираются повышать проезд в транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила может вновь увеличиться. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал мэр в эфире радио "Комсомольская правда-Екатеринбург", сейчас тагильские перевозчики готовят инвестиционную программу.

"Если они смогут ее в Региональной энергетической комиссии защитить, то, возможно, немного тариф может вырасти", - отметил Пинаев.

По его словам, это произойдет "не раньше, чем через полгода-год". На сколько рублей может повыситься проезд, глава города не уточнил.

Напомним, в декабре прошлого года стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила подняли с 22 до 24 рублей. Это увеличение стало для тагильчан вторым за год – ранее проезд повышали в мае.

Теги: проезд, повышение, Нижний Тагил, Пинаев, транспорт



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