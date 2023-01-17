17 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Население Китая сократилось впервые с 1961 года

В 2022 население Китая сократилось впервые с 1961 года. Китайцев стало меньше на 850 тыс. человек, теперь их 1 млрд 411 млн 750 тыс.

В 1961 году сокращение населения в КНР было вызвано массовым голодом, напоминает Reuters.

За 2022 год в Китае родилось 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн.

Демографическая политика Китая много лет называлась "Одна семья – одна ребенок", но в середине десятых власти увидели расбалансировку: население стремительно стареет, экономика теряет рабочие руки. В результате в 2015 году китайским семьям разрешили заводить двух детей, в 2021 году – трех.

Также в 2022 году замедлился до 3% рост ВВП Китая, до этого страна шла опережающими общемировой уровень темпами, прогноз по росту был 5,5%. 3% - это один из самых слабых показателей для страны за последние 40 лет. Впрочем, в 2020-м на фоне пандемии ВВП вырос всего на 2,2%. Но уже в 2021 году разогнался до 8,4%, передает "Коммерсант".

Теги: китай, демография, сокращение населения, экономика, ввп



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