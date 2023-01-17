Региональным чиновникам неофициально запретили отдыхать за границей, - "Ъ"

После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что, поскольку региональные власти не могут официально "запретить" чиновникам отправляться на отдых в другие страны, они стали публиковать "настоятельные рекомендации", призывающие воздержаться от поездок за рубеж.

В частности, вологодский губернатор Олег Кувшинников после истории с депутатом местного заксобрания Денисом Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников не ездить за границу.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) подписал распоряжение, согласно которому представителям органов власти до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от зарубежных поездок.

Глава фракции "Единой России" в Тамбовской облдуме Юрий Плужников рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, включая "дружественные страны".

Аналогичной позиции придерживаются единороссы и в некоторых других региональных парламентах — например, в законодательном собрании Свердловской области. "Мы обсуждали это в формате неофициальных рекомендаций для членов фракции",— рассказала изданию лидер депутатского объединения Елена Чечунова.

Рекомендация не выезжать за границу существует в Марий Эл. Аналогичные негласные запреты введены в Чувашии и Северной Осетии. В Брянской области неофициальная рекомендация чиновникам не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года.

Напомним, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, увидев фото Долженко, отдыхающего в Дубае в новогодние каникулы, потребовал отобрать у регионального депутата партбилет. Потом, правда, оказалось, что партбилета у Долженко нет – он только вступил в депутатское объединение "единороссов", но избрался как независимый одномандатник. В итоге выгнать его смогли только из фракции.

Кроме того, Турчак с употреблением обсценной лексики высказался о депутате из Курской области Максиме Васильеве. Негодование Турчака вызвало видео Васильева из Мексики. На кадрах народный избранник пьет пиво, ест креветки, сообщает, что у него "много денег и хорошего настроения", сидит в кафе на пляже.