Названы темы работы депутатов Госдумы в весеннюю сессию

Госдума сегодня проведет первое в весенней сессии заседание. На открытии сессии выступит спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Во время весенней сессии депутатам предстоит продолжить системную работу с профильными министерствами по вопросу интеграции в правовое поле вошедших в состав РФ территорий, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, "очень важный вопрос – поддержка семей наших ребят, сражающихся на передовой".

"На этой неделе рассмотрим законопроект о предоставлении мер социальной поддержки супруге или супругу погибшего ветерана боевых действий независимо от условий их проживания и состава членов семьи", - цитирует "Интерфакс" Жуков.

Депутаты планируют работать над решением задач, поставленных президентом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Жуков назвал еще несколько законопроектов во исполнение перечисленных задач: о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ, о совершенствовании антимонопольного регулирования "цифровых" рынков, об изменении законодательства в связи с внедрением цифрового рубля, о правовом регулировании майнинга. Еще одно направление работы – законодательное обеспечение современной социальной политики. По его словам, сейчас ведется большая работа над новой редакцией закона о занятости населения в РФ.