"Роскосмос" запатентовал изображение ракет "Союз-2"

Госкорпорация "Роскосмос" зарегистрировала в качестве товарного знака изображения российской ракеты "Союз-2" и лёгкой версии "Союз-2.1в".

Об этом следует из документа на сайте Роспатента. Изображения запатентованы, в том числе, по таким категориям, как автоматы для продажи билетов, 3D-очки, звукозаписывающая аппаратура, аппараты для МРТ, различное измерительное оборудование, носовые зажимы для ныряльщиков, картриджи видеоигр, ключи от криптовалюты, аппараты для сушки фруктов, оборудование для саун, приборы для окуривания, автомобильные фары, сачки для бабочек и шесты для прыжков и др.

Напомним, бизнесу в России предоставят возможность помочь технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий. Российское правительство будет оказывать этим компаниям нормативную, организационную и финансовую поддержку, тогда как "Роскосмос" предложит свои возможности для производства спутников и услуги их выведения на орбиту.