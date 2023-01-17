17 Января 2023
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Общество В России
Фото: nissan.ru

В России перестали работать приложения для удаленного управления Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Мобильные приложения некоторых автомобильных брендов прекратили работу в России.

Речь идет о производителях разных стран — Чехии (Skoda), Южной Кореи (Kia) и Японии (Infiniti и Nissan). Дилерский центр "Автоспеццентр", который реализует данные марки автомобилей, сообщил, что не получил никаких уведомлений на этот счет.

Приложения позволяют удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля. Skoda позволяет с помощью сервиса найти автомобиль, а также управлять им. Приложения для Kia и Nissan позволяют удаленно запускать двигатель, отрывать и закрывать замки.

Продолжают работать приложения китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR. Дилерский центр "Автодом" заявил, что не возникает проблем с приложениями BMW, Mercedes-Benz, AudiService. У владельцев Land Rover и Jaguar возникают сложности с работой сервисов, сообщает "Коммерсант".

Теги: автомобили, авто



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