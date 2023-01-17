17 Января 2023
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Экономика В России
Фото: правительство Пермского края

СМИ: инвестфорум в Сочи не состоится четвертый год подряд

В 2023 году Российский инвестиционный форум в Сочи (РИФ) не состоится.

Это произойдет в четвертый раз подряд. Традиционно мероприятие проходит в середине февраля, однако в Ульяновской, Калужской, Астраханской и Новгородской областях, а также Ненецком АО заявили, что не располагают сведениями о его проведении. В крупнейших деловых объединениях также сообщили, что им не поступало приглашений к участию.

В последний раз РИФ планировалось проводить в 2022 году — его даты и деловая программа были известны заранее. Сейчас информации о деталях мероприятия на сайте форума нет. Заявки на застройку стендов на РИФ в 2023 году также не размещались.

В последний раз РИФ проводился в 2019 году. В 2020–2022 годах форум не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

Как считает член комитета ТПП по конгрессно-выставочной деятельности Иван Никольский, есть основания полагать, что РИФ больше проводиться не будет.

Сейчас не время проводить подобные форумы, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Любое подобное мероприятие — это большие затраты на издержки его организации. Кроме того, предприниматели в России и без участия в форумах находят способ привлечь инвестиции, сообщают "Известия".

Теги: инвестфорум, Сочи, РИФ



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