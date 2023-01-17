17 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба УГМК

Металлурги пожаловались на рост тарифов Новороссийского порта на 65%

Российская ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост с 1 января 2023 года ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

Увеличение составило от 8 до 65% по разным видам грузов, следует из письма за подписью исполнительного директора "Русской стали" Алексея Сентюрина в ФАС от 16 декабря.

Транспортные компании увидели рост спроса со стороны металлургов и стали повышать тарифы. Проведение проверки может усложнить мораторий, установленный государством.

В "Русскую сталь" входят компании, производящие 98% отечественного чугуна и около 90% стали и стального проката, около 63% труб. Это ММК, "Северсталь", НЛМК, "Мечел", Evraz, ОЭМК, Промышленно-металлургический холдинг, ТМК и ОМК, сообщают "Ведомости".

Как сообщил ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, по итогам 10 месяцев 2022 года выплавка стали снизилась лишь на 6,5%, показав рост производства в отдельных сегментах рынка.

Теги: Металлурги, сталь, ФАС



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