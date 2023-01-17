Michael Kors прекращает поставки в Россию

Американский бренд одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors отказался от поставок своих товаров в Россию.

На месте официальных магазинов компании будут продавать одежду Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит в РФ тот же дистрибьютор — компания BNS Group. Первой точкой, открывшейся на месте Michael Kors, станет Jeans Club в ТЦ "Мега Теплый Стан".

Отмечается, что официальный интернет-магазин бренда в России уже приостановил работу, сообщают "Известия".

Ранее стало известно Россию покинет очередной заморский бренд. Речь идет о нижнем белье марки DIM.